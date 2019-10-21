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Минкульт опубликовал «черный список» недобросовестных кинопроизводителей

, 21:06 Эфирная новость 50

Министерство культуры и Фонд кино обнародовали данные о всех лентах, получивших бюджетную поддержку за последние четыре года.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Информация о недобросовестных российских кинопроизводителях, которые попросили денег у государства, но обязательств не выполнили, теперь доступна всем желающим.

Министерство культуры и Фонд кино обнародовали данные о всех лентах, получивших бюджетную поддержку за последние четыре года. В базе есть особый раздел, скажем так, черный список. Он пока состоит из двух десятков названий. Это картины, создатели которых получили средства на условиях последующего возврата, но кассу не сделали и денег не вернули. Или вообще не сняли кино, которое уже профинансировало государство.

«В рамках данного перечня отображается полная информация о компаниях, у которых есть неисполненные обязательства по договорам, заключенным с Минкультом и фондом кино на создание фильмов. Впервые абсолютно любой пользователь интернета может получить доступ к полной информации об объемах и условиях оказанной государственной поддержки на производство картины», — заместитель исполнительного директора федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов.

База будет дополняться — в ближайшие два месяца в нее внесут практически все фильмы, которые получали господдержку с 2008 года. Пока эта информация носит ознакомительный характер, но, как ранее заявил министр культуры Владимир Мединский, генеральная прокуратура уже изучает деятельность компаний, попавших в черный список.

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