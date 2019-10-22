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  4. Опубликован брутальный трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем. Премьера — 20 февраля

Опубликован брутальный трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем. Премьера — 20 февраля

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Американский актер снялся в первой экранизации комиксов издательства Valiant Comics, которая появится в российских кинотеатрах в следующем году.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ringo Chiu, YouTube / Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment опубликовала в сети официальный трейлер первой экранизации комиксов издательства Valiant Comics «Бладшот». Главную роль в фильме сыграл звезда фильма «Форсаж» Вин Дизель.

Главный персонаж супергеройской картины — морской пехотинец Рэй Гаррисон, которого по сюжету ученые возвращают к жизни и превращают в машину для убийства. Ему стирают память и внедряют в кровь нанороботов, наделяющих суперспособностями. Морпех по прозвищу Бладшот после проведенной доработки становится сверхсильным и выносливым, имеет способность быстро заживлять раны и контролировать разного рода электронные устройства.

Кроме того, мыслительные процессы супергероя также подвергаются трансформации. После возвращения к жизни его одолевают воспоминания об убийстве жены неизвестным преступником. Персонаж Вина Дизеля выходит из-под контроля и объявляет войну тем, кто лишил его памяти и запустил его воспоминания по одному и тому же сценарию.

Режиссером фильма стал Дэйв Уилсон, известный по работе над сериалом «Любовь, смерть и роботы». Российская премьера супергеройской новинки «Бладшот» намечена на 20 февраля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».

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