По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно половина жителей Земли к 2050 году будет страдать близорукостью. Медики называют это заболевание эпидемией XXI века. Как рассказала в эфире «Радио 1» доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета РГМУ, врач-офтальмолог Татьяна Павлова, сейчас специалисты во всем мире озадачены массовым ухудшением зрения и разрабатывают различные мероприятия по профилактике близорукости — они называются «контроль миопии».

По словам доктора Павловой, серьезную угрозу для зрения представляют смартфоны, которые некоторые люди практически не выпускают из рук круглые сутки. Эксперт рекомендует всем обращаться к офтальмологам до появления неприятных симптомов, чтобы узнать, как долго можно без серьезного ущерба пользоваться смартфоном.

«До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза. Основные причины ухудшения зрения: смартфон находится на очень близком расстоянии, неправильное освещение, расположение тела в пространстве. Главная проблема — это перегрузка мышцы, отвечающей за работу вблизи», — пояснила Татьяна Павлова.

Она также отметила, что пациенту, у которого зрение уже портится, необходимо соблюдать режим зрительной нагрузки и нельзя спать рядом со смартфоном. Никакого другого лечения врачи пока не нашли. Если по работе пользоваться смартфоном приходится много, рекомендуется почаще отрывать глаза от экрана и смотреть вдаль.

По словам эксперта, негативно влияет на зрение синий экран смартфонов. Его излучение может вызвать поражение сетчатка глаза и нарушение центрального зрения, что грозит в итоге полной слепотой.

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