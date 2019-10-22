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Мать-кукушка оставившая в подъезде малыша просит встречи с ним

, 18:33 Эфирная новость 58

Полуголодного и грязного мальчика полутора лет жители нашли в одном из подъездов жилого дома в Якутске.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov, 5-tv.ru

Следователи Якутска нашли мать, которая оставила маленького ребенка в подъезде и скрылась. Полуторагодовалый мальчик был в грязной одежде и сильно испугался. Его нашли местные жители и вызвали полицию.

Спустя несколько дней и мать требует свидания с малышом, но как выяснил Сергей Лесков ей вряд ли разрешат, сотрудники опеки уже готовят документы о лишении ее родительских прав.

«Привезли днем, он такой возбужденный был уставший, грязный лицо перемазано, видимо чем-то кормили его. Во рту была пустышка», — рассказывает врач-педиатр Дома Ребенка г. Якутска Елена Егорова.

Пара игрушек, мешок с грязными вещами, и пакет с овощами, видимо на обед. С таким не хитрым приданым полутора годовалого мальчика нашли в обшарпаном подъезде. Жильцы тут же вызвали полицию и сообщили в органы опеки.

«Когда обстоятельства выясним будем работать с этой семьей. Раньше эта семья не состояла в органах профилактики по городу Якутску», — заявила начальник отдела опеки и попечительства окружной администрации г. Якутска Оксана Максимова.

Как оказался в этом подъезде, малыш сам рассказал сотрудникам опеки. Зашел в дом вместе с мамой, а потом она просто ушла. Почему бросила ребенка, внятного объяснить не смогла. Мать-кукушку искали несколько дней. Юлия, увидев сообщения в новостях, решила сама приехать к сыну. Но вместо свидания с мальчиком ее оправили на допрос, сейчас она объясняет следователям, почему бросила ребенка в опасности.

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