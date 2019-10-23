Две иномарки влетели в толпу прохожих на Обводном канале в Петербурге

Две иномарки в результате столкновения снесли толпу пешеходов на переходе в Адмиралтейском районе Петербурга. Авария произошла на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала.

Как стало известно 5-tv.ru, с места аварии госпитализировано шесть человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Также пострадала женщина-водитель одной из иномарок.

На кадрах момента ДТП видно, что пешеходы не успели среагировать и убежать от летящих на них автомобилей.

На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства ЧП устанавливаются.