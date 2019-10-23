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Видео прибытия в ЮАР российских стратегических бомбардировщиков Ту-160

, 17:53 Видео 23

Два ракетоносца приземлились на аэродроме Ватерклоф. Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.

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Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко; Twitter @LoboEBW

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику. Самолеты некоторое время назад приземлились на аэродроме Ватерклоф. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что ракетоносцы провели в воздухе 13 часов и преодолели 11 тысяч километров. В пути была выполнена дозаправка в воздухе.

«Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Сааб JAS 39 «Грипен» ВВС ЮАР. В состав авиагруппы также входят — самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан».

Цель визита — развитие двустороннего сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

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