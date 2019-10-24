СК Карелии проводит проверку после нападения медведя на дрессировщика

Следственный комитет РФ по республике Карелия проводит проверку после ЧП, которое произошло во время выступления дрессировщика с огромным бурым медведем.

«Проводится проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг цирка-шапито „Аншлаг“ индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в городе Пенза. Во время представления цирка медведь напал на дрессировщика, при этом в зале находилось большое количество детей, арена цирка не имела ограждений», — говорится в сообщении ведомства.

В городе Олонец цирковой медведь напал на дрессировщика прямо во время представления.

На глазах шокированной публики огромный зверь вцепился в своего наставника и повалил на манеж. Ассистенты пытались отогнать разъяренное животное ногами, однако сделать это удалось не сразу. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.