  1. Пятый канал
  4. На премии Cosmopolitan Гагариной вручили ее миниатюрную копию в виде Barbie

На премии Cosmopolitan Гагариной вручили ее миниатюрную копию в виде Barbie

, 14:53 Фото 33

Звезда стала героиней линейки Barbie Role Models — серии кукол, созданных по образцу и подобию выдающихся женщин из разных уголков мира.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пресс-служба Mattel:

Известной российской поп-исполнительнице Полине Гагариной на премии журнала Cosmopolitan «Сила в женщине» вручили ее миниатюрную копию в виде знаменитой Barbie. Певице подарили куклу в знак признания ее творческих достижений, которые могут воодушевить ее юных поклонниц, заставить их верить в себя и свою мечту.

Наряду с другими выдающимися личностями из разных уголков планеты российская артистка стала героиней линейки Barbie Role Models (другое название — Shero) — серии кукол, созданных по образцу и подобию великих женщин разных временных эпох. В 2019 году праобразами для знаменитых Barbie стали более двадцати представительниц прекрасного пола в возрасте от 19 до 85 лет, говорящих на 13 языках.

В 2017 году героиней линейки Barbie Role Models стала модель Наталья Водянова, а в 2018 — гимнастка Ляйсан Утяшева.

Особая серия знаменитых кукол была создана специально для того, чтобы призвать маленьких девочек, являющихся поклонницами бренда, стремится к большему, верить в невозможное и совершать революционные открытия, следуя примеру всемирно известных женщин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Алена Шишкова провела фотосессию в образе куклы Barbie.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.86
0.06 71.14
0.18
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

15:22
Песков ответил на вопрос о преемнике Путина на выборах в 2024 году
15:13
«Это нужно публике»: Конор Макгрегор о предстоящем бое Емельяненко и Кокляева
15:02
Александр Яценко привел беременную жену на премьеру фильма об изменах
14:53
На премии Cosmopolitan Гагариной вручили ее миниатюрную копию в виде Barbie
14:44
Мать шестерых детей жестоко убили в Архангельске
14:30
Один из авторов «Голубого огонька» скончался в Подмосковье

Сейчас читают

«Какое счастье на лицах!»: Сергей Лазарев запечатлел момент возвращения к детям
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!
«Вот это наряд!» Глюкоза озадачила поклонников фото в бордовых колготках

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев