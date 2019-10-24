На премии Cosmopolitan Гагариной вручили ее миниатюрную копию в виде Barbie

Известной российской поп-исполнительнице Полине Гагариной на премии журнала Cosmopolitan «Сила в женщине» вручили ее миниатюрную копию в виде знаменитой Barbie. Певице подарили куклу в знак признания ее творческих достижений, которые могут воодушевить ее юных поклонниц, заставить их верить в себя и свою мечту.

Наряду с другими выдающимися личностями из разных уголков планеты российская артистка стала героиней линейки Barbie Role Models (другое название — Shero) — серии кукол, созданных по образцу и подобию великих женщин разных временных эпох. В 2019 году праобразами для знаменитых Barbie стали более двадцати представительниц прекрасного пола в возрасте от 19 до 85 лет, говорящих на 13 языках.

В 2017 году героиней линейки Barbie Role Models стала модель Наталья Водянова, а в 2018 — гимнастка Ляйсан Утяшева.

Особая серия знаменитых кукол была создана специально для того, чтобы призвать маленьких девочек, являющихся поклонницами бренда, стремится к большему, верить в невозможное и совершать революционные открытия, следуя примеру всемирно известных женщин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Алена Шишкова провела фотосессию в образе куклы Barbie.