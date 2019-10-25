Как выглядит женщина после 20 лет работы в офисе? Британские исследователи дали убедительный ответ

Британские ученые показали, как выглядит женщина после 20 лет работы в офисе. Восковая кукла Эмма — так зовут жертву сидячей работы — имеет целый букет заболеваний. Внушительный горб, варикоз, лишний вес, покрасневшие глаза, опухшие запястья. Волосатые уши и нос — из-за плохого офисного воздуха.

Авторы проекта надеются, что печальная история Эммы сподвигнет людей задуматься о здоровье, меньше сидеть за монитором или сменить работу.

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