День Евфимия Солунского: что категорически нельзя делать 28 октября

28 октября православные верующие чтят память преподобного Евфимия.

История праздника

Евфимий родился в Галатии в городе Анкира. В миру мужчина носил имя Никита. Мать его настояла на ранней женитьбе, и в супружескую жизнь Никита вступил еще подростком. За время недолгой совместной жизни с супругой у молодой четы родилась дочь — и сам молодой человек, и его семья вели смиренную христианскую жизнь.

Однако в 18 лет юноша сообщил о намерении посвятить себя служению Богу и принял монашеский постриг и имя Евфимий. Несколько лет он прожил в монастыре в Писидоне, а после принял великую схиму — дал торжественную клятву вести жизнь по строгим правилам, практически лишив себя всего, и отправился на гору Афон. Там он прожил 15 лет с отшельником по имени Иосиф, избегая общения с другими людьми. Три года Евфимий сохранял обет молчания и боролся со всяческими искушениями. После этого преподобный еще 12 лет продолжал схимонашескую жизнь, соблюдая обет вселения в затвор. Он заперся в пещере, полностью отрезав себя от мира и посвящая время молитвам и единению с богом.

Затем Евфимий вернулся к людям — но только затем, чтобы принять подвиг столпничества. На протяжении пяти лет мужчина подвизался на столпе близ Солуни, непрерывно молился и наставлял проходивших мимо. После смерти своего товарища — отшельника Иосифа — Евфимий переселился на гору Перистера. Он настолько очистил разум и дух молитвами, что на него стали снисходить божественные откровения. Так, по велению Господа, преподобный основал две обители — мужскую и женскую — и 14 лет руководил ими в сане диакона. Преподобный Евфимий скончался в возрасте 74 лет.

Чего нельзя делать 28 октября

Считалось, что в этот день устраивает разгул нечистая сила. Она проникает в дома и портит любую женскую работу — путает пряжу, рвет вязание и ломает прялки, портит еду. Особенно сильны на Евфимия мавки — их даже можно увидеть, если они сядут за ткацкий станок. Поэтому 28 октября женщинам не рекомендовалось заниматься работой по дому, кроме самой необходимой.

Категорически запрещалось злословить, сплетничать и ругаться — на Евфимия слова имеют особую силу и большинство из них обязательно сбудется, пишет «Утро.ру».

Что можно делать 28 октября

В деревнях на Евфимия мяли и трепали лен — работать надо было быстро, чтобы материал не наполнился влагой.

Хорошо в этот день заняться подготовкой к зиме — еще раз перепроверить и подлатать теплые вещи, убедиться, что продовольствия запасено достаточно.

Приметы на 28 октября

Если в этот день снег выпадет, то следующей осенью будет богатый урожай хлеба.

Кошка пьет воду больше обыкновенного — к непогоде.

Если собака есть отказывается, то надвигается ненастье.

Над восходящим солнцем виднеется облако — к ненастью.

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