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«Избивают регулярно»: Мать жестоко издевается над детьми в Москве — видео

, 13:33 Внимание: шокирующие кадры! 287

В сети опубликованы кадры, на которых женщина бьет бутылкой несовершеннолетних.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, ВКонтакте @plohie_novost_18

Жуткое видео с насилием в отношении детей появилось в сети. Как видно на кадрах, женщина ругает несовершеннолетних с использованием нецензурных выражений и бьет их бутылкой. Несмотря на мольбы прекратить это действо, москвичка не унимается.

Как уточнил пользователь в подписи к ролику, женщину зовут Ирина. Она опекает троих детей и получает за них солидное жалование. Однако, вместо того, чтобы тратить полученные деньги на содержание несовершеннолетних, мать спускает их на игры в социальной сети ВКонтакте, пишет юзер. Самих малышей вместе с мужем она подвергает издевательствам, утверждает автор поста. По его мнению, женщина взялась опекать детей только из-за финансовой прибыли.

«Я была свидетелем нечеловеческого отношения к этим детям. Нужны эти дети только для получения финансовой прибыли. Бедные дети подвержены ежедневным издевательствам со стороны матери и ее мужа бывшего уголовника <…> На них постоянно орут, унижают, и ежедневно и систематично в них уничтожают личность», — отметила знакомая семьи.

Одна из подписчиц группы The Bad News, где была опубликована запись, также отметила, что мать-опекунша регулярно приводит в дом мужчин, с которыми вступает в интимную связь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщине, которая ради квартиры едва не убила инвалида, дали три года колонии.

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