Борт «Уральских авиалиний», летевший из Москвы, вынужденно сел в Ташкенте

Самолет А-321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Куляб (Таджикистан), вынужден был совершить посадку в Ташкенте. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани узбекской столицы, на аэропорт назначения опустился сильный туман, поэтому борт приземлился в Ташкенте.

«Борт „Уральских авиалиний“, выполнявший рейс из Москвы в Куляб в 8.11 (6.11 по московскому времени) вынужденно сел в Ташкенте. Причина — туман в аэропорту назначения», — пояснил представитель аэровокзала.

Лайнер должен был прилететь в Кулябе в 5.20 по московскому времени. Сейчас самолет отправлен на запасную полосу и ожидает отправки. Пассажиры салон воздушного судно не покидали, добавил собеседник агентства.