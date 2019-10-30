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  4. Студент в Петербурге сам опрокинул на себя серную кислоту — новые подробности

Студент в Петербурге сам опрокинул на себя серную кислоту — новые подробности

, 14:05 291

Юноша в тяжелом состоянии находится в ожоговом отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Отец получившего ожоги серной кислотой петербургского студента рассказал телеканалу «78» новые подробности произошедшего инцидента. По словам мужчины, юноша сам опрокинул на себя банку с сильнейшим окислителем во время прохождения практики.

Молодой человек устроился в некую коммерческую организацию, базирующуюся в 5-м Верхнем переулке, и тестировал там продукцию. В один из рабочих дней практикант не удержал в руках емкость с серной кислотой и вылил едкую жидкость на себя.

По словам отца пострадавшего, врачи не стали сообщать о случившемся в полицию из-за бытового характера полученных студентом повреждений. В настоящий момент юноша в тяжелом состоянии находится в ожоговом отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серной кислотой облили 19-летнего юношу в Петербурге.

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