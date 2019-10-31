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Российских чиновников снова хотят заставить экономить государственные деньги

, 6:12 Эфирная новость 41

Минфин предложил ограничить чиновников в расходах на планшеты и ноутбуки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

Минфин грозит ограничить чиновников в расходах на гаджеты, которые куплены за бюджетные средства. И чем ниже должность — тем жестче ограничения.

Умерить аппетиты власть имущих уже пытались — установили им лимит на стоимость подарков, даже хотели пересадить из люксовых авто. И вот теперь взялись за смартфоны и мобильные устройства.

Для руководителей федерального уровня — стоимость телефонов — от 10-ти до 15 тысяч рублей, ежемесячные расходы на связь — от двух до четырех тысяч. Для начальников в регионах, а также советников любого масштаба — суммы меньше. От пяти до десяти тысяч и от восьмисот до двух тысяч рублей соответственно. Планшеты и ноутбуки — от 60-ти до 100 тысяч рублей — для федералов, и от 40-ка до 60 тысяч для регионалов и помощников.

Подробнее в видеосюжете Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, для чего чиновникам в Челябинске барные стулья на 1,3 миллиона рублей.

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Российских чиновников снова хотят заставить экономить государственные деньги

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