Пять подростков пострадали в результате стрельбы в Торонто в среду. Об этом сообщает телеканал Си-би-си со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его словам, юноши в возрасте от 16 до 18 лет получили огнестрельные ранения и находятся в тяжелом и критическом состоянии. По предварительной информации стрельба была открыта в жилом комплексе. По факту нападения полиция объявила в розыск троих подозреваемых. Все они молодые мужчины, двое из них открыли огонь.

WATCH: Five teens ranging in age from 16 to 18 have been wounded in a targeted shooting at an apartment complex in the northwest end of Toronto. Police are searching for three suspects. pic.twitter.com/rlwfN9w0vR