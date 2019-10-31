Самые счастливые россияне работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Headhunter.

В опросе приняли участие 5,5 тысячи россиян различных профессий. С 21 по 27 октября их просили оценить свой уровень счастья по шкале от нуля до десяти. Низший балл обозначал наименьший уровень счастья, а высший — наибольший.

Самыми счастливыми себя считают россияне из сферы медицины и фармацевтики — в среднем 6,1 балла. На втором месте идут госслужащие и сотрудники некоммерческих организаций (НКО) — 5,9 балла. Замыкают тройку лидеров специалисты по управлению персоналом — 5,8 балла.

Наименее счастливыми оказались работники в сфере автобизнеса — 4,4 балла. Чуть лучше себя чувствуют представители рабочих профессий — 4,7 балла.

Также аналитики выяснили, в каких регионах живут самые счастливые соискатели. Список возглавили Ханты-Мансийский автономный округ (6,3 балла) и Краснодарский край (6 баллов). Наименее счастливы россияне в Ставропольском (4,5 балла) и Пермском краях (4,8 балла).

Как сообщал 5-tv.ru, ранее аналитики Headhunter назвали условия, при которых россияне готовы работать сверхурочно.