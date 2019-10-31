В Петербурге продают квартиру Пушкина — по крайней мере, как утверждает хозяин, что эти несколько комнат поэт арендовал вместе со своей семьей в течение двух лет, пока не переехал на Мойку, квартиру, впоследствии ставшую Музеем. Здесь якобы написаны «Капитанскую дочка» и «Пиковая дама».

Что известно об апартаментах. Это исторический центр города, набережная Кутузова, вид из окон на Неву. Ростральные колонны, домик Петра и Петропавловская крепость — как на ладони. 100 квадратных метров за 55 миллионов рублей. Но, для примера, в этом же доме жилье в три раза больше по площади можно купить в два раза дешевле.

Так сколько накручивают за имя? И сохранилось ли в интерьерах хоть что-то от Пушкина? Репортаж Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге задержан сотрудник ЖКХ, вымогавший деньги у создателя мемориального музея Иосифа Бродского. Жилищник обещал покровительство и решение всех проблем с перепланировкой будущего музейного пространства в квартире, где поэт занимал знаменитые полторы комнаты.