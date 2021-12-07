Врачи сигнализируют об опасных симптомах, которые игнорировать нельзя

|
Василий Заика
4 810

Стали известны пять признаков, наличие которых может свидетельствовать о тяжелом недуге.

Врачи сигнализируют об опасных симптомах, которые игнорировать нельзя

Фото: www.globallookpress.com /Patrick Seeger, / imagebroker.net, /West Coast Surfer, /Nick White

Телеведущий, врач Александр Мясников перечислил ряд признаков, которые могут служить опасным сигналом для здоровья человека.

В первую очередь речь идет о набившей всем оскомину усталости, пишет «Экономика сегодня». Казалось бы, ее ощущают все, особенно с наступлением долгого зимнего периода. Однако, по мнению медика, игнорировать это ощущение не стоит, так как речь может идти о системной красной волчанке, бореллиозе, депрессии и множестве вирусных инфекций.

Еще одним тревожным сигналом Мясников называет изжогу, которая в том или ином виде есть у всех, так как вызывается «забросом» воздуха из кислой среды желудка в пищевод. Если такой физиологический процесс часто беспокоит на протяжении пяти и более лет, то необходимо показаться гастроэнтерологу, сделать гастроскопию и тест на бактерию Helicobacter pylori, способную спровоцировать гастриты, язвы и даже онкологию.

Также следует обратить внимание, происходят ли судороги в ногах. В 60% случаях объяснить их не в состоянии даже медики, но в 40% случаев речь идет о дефиците в организме железа или магния, что в перспективе грозит серьезными проблемами. Специалисты напоминают, что дефицит этих веществ возможно быстро восстановить при помощи соответствующих препаратов.

Мясников призывает обратить внимание и на наличие запора, что может являться следствием переизбытка мучного или нехватки клетчатки. При этом, если у человека наблюдаются то «слабость» в кишечнике, то обратное явление — это точно повод пойти к врачу. Рак кишечника является одним из самых распространенных в мире, но его можно предотвратить при своевременном выявлении.

Наконец, пятым в списке Мясникова значатся изменения ногтевой пластины человека. Особенно этот совет относится к женщинам, которые неделями не видят свои ногти в естественном виде после похода в салон красоты. Их состояние может указать, в частности, на вероятность развития псориаза, грибка и даже меланомы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной опасности лака для ногтей.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.67
-0.07 83.11
-0.13
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 6 по 19 дек...

Последние новости

2:07
Почти 20 человек получили обморожения в Петербурге с начала декабря
1:49
Врачи сигнализируют об опасных симптомах, которые игнорировать нельзя
1:31
«Перешел с костылей на тросточку»: сын Орбакайте заново учится ходить
1:13
Судьи из Нидерландов обслужат матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси»
0:55
Ученые назвали тревожный признак приближающейся смерти
0:37
Политолог назвал последствия дипломатического бойкота Олимпиады

Сейчас читают

Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети
Матрица жизни: узнайте свои сильные и слабые стороны по числу рождения
ТОП-5 умнейших женщин по знаку зодиака
В ВОЗ не могут оценить смертоносность омикрон-штамма

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа