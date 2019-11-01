Как вера в дьявола помогает укреплять иммунитет?

Международная группа ученых смогла объяснить веру в дьявола. Специалисты провели исследование среди нескольких тысяч студентов из трех десятков стран. Выяснилось, что люди верят в сверхъестественные силы и разного рода нечисть из-за распространения заболеваний, вызванных инфекциями, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Science Alert.

Верить, что здоровье человека зависит напрямую от неких сил добра и зла на Земле, многие начали после масштабных эпидемий, в том числе вспышек чумы и иных катаклизмов. Примечательно, что поведение людей при наличии подобных убеждений способствует снижению вероятности заражения той или иной инфекцией из-за укрепления иммунитета.

Глубокий анализ собранных данных о «вере в дьявола» подтвердил, что действительно существует такая взаимосвязь. Эксперты считают, согласно результатам исследования, что старинные народные суеверия в определенные периоды сыграли ощутимую роль в защите от патогенов.

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