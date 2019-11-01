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  4. Первый в России трамвай на «водородной диете» показали в Петербурге — репортаж

Первый в России трамвай на «водородной диете» показали в Петербурге — репортаж

, 20:37 Эфирная новость 54

Транспорт, приводящийся в движение энергией водорода, может появиться на улицах города через три-четыре года.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Чудо-техники от петербургских ученых сегодня появилось на Московском проспекте. Первый в России трамвай, работающий на водороде, вышел на маршрут. Опытный образец вышел из городского депо, доехал до московских ворот, сделал небольшой круг и вернулся назад. Маршрут совсем небольшой, но для инженеров и конструкторов этого чуда техники это огромный шаг вперед.

Этому транспорту не нужны никакие токоприемники, ведь он приходит в движение от энергии водорода. В вагоне установлены специальные баллоны, это топливные элементы. И при помощи электрохимического генератора происходит выработка необходимого количества энергии.

Пока это только тестовые испытания, да и состав — всего лишь макет. Но эксперты уверены: эту машину ждет большое будущее.

О новом поколении городских помощников в материале Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе.

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