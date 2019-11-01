Чудо-техники от петербургских ученых сегодня появилось на Московском проспекте. Первый в России трамвай, работающий на водороде, вышел на маршрут. Опытный образец вышел из городского депо, доехал до московских ворот, сделал небольшой круг и вернулся назад. Маршрут совсем небольшой, но для инженеров и конструкторов этого чуда техники это огромный шаг вперед.

Этому транспорту не нужны никакие токоприемники, ведь он приходит в движение от энергии водорода. В вагоне установлены специальные баллоны, это топливные элементы. И при помощи электрохимического генератора происходит выработка необходимого количества энергии.

Пока это только тестовые испытания, да и состав — всего лишь макет. Но эксперты уверены: эту машину ждет большое будущее.

О новом поколении городских помощников в материале Сергея Лескова.