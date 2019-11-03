Россиянин Лисов прилетел вместе с семьей из Варшавы в Москву

Россиянин Денис Лисов вместе с детьми — четырех, шести и 12 лет — прилетел из Варшавы в столицу.

Хабаровчанина задержали в аэропорту столицы Польши пограничники в апреле 2019 года. Семья направлялась в Россию из Швеции.

Дело в том, что в 2017 году их мать в результате тяжелой болезни оказалась в больнице. Власти Швеции приняли решение передать детей в мусульманскую семью из Ливана, так как, по их мнению, отец не мог справиться с их воспитанием.

Лисову в Гетеборге выдали свидетельство на возвращение на родину, по которому он вместе с детьми пытался уехать из Варшавы, однако был задержан.

Уроженец Хабаровска просил предоставить ему статус беженца в Польше. 3 апреля местный суд решил, что до рассмотрения этого вопроса дети будут находиться с отцом в Варшаве.