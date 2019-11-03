  1. Пятый канал
  4. Звезда кино Александр Семчев госпитализирован

Звезда кино Александр Семчев госпитализирован

, 22:20 399

Заслуженному артисту России стало плохо дома, у него упало давление.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Звезда фильмов «День выборов», «Последний богатырь», «Большая ржака» и многих других Александр Семчев был госпитализирован в Москве. По информации 5-tv.ru, у него резко упало давление и, вероятно, случился сердечный приступ, когда он находился дома. После, появились данные, что его госпитализировали в тяжелом состоянии. Информация уточняется.

По предварительным данным, артист пожаловался на боли в груди. Медики реанимационной бригады почти час проводили мероприятия, чтобы восстановить нормальную работу сердца. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!

Последние новости

23:16
Актер Евгений Пронин объявил, что скоро станет папой
22:56
Сборная РФ выиграла на первых в истории Международных автоспортивных играх
22:39
Александр Семчев прокомментировал информацию о госпитализации
22:27
Елена Перминова в носках и мини-платье показала свою «звездочку»
22:20
Звезда кино Александр Семчев госпитализирован
22:11
В Кремле высказались о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Сейчас читают

Видео: нетрезвая женщина бьет маленького мальчика за чувство голода
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября
«Сыночек повзрослел»: сын Эвелины Бледанс шокировал маму самостоятельностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев