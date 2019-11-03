Звезда кино Александр Семчев госпитализирован

Звезда фильмов «День выборов», «Последний богатырь», «Большая ржака» и многих других Александр Семчев был госпитализирован в Москве. По информации 5-tv.ru, у него резко упало давление и, вероятно, случился сердечный приступ, когда он находился дома. После, появились данные, что его госпитализировали в тяжелом состоянии. Информация уточняется.

По предварительным данным, артист пожаловался на боли в груди. Медики реанимационной бригады почти час проводили мероприятия, чтобы восстановить нормальную работу сердца. Обстоятельства произошедшего выясняются.