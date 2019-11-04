Фото: Пожар в жилом доме в центре Петербурга унес жизнь мужчины

Мужчина погиб в результате пожара в квартире в центре Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже дома № 17 по Малой Посадской улице в Петроградском районе.

«В трехкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 20 квадратных метров обгорела обстановка на площади десяти квадратных метров», — уточнили в пресс-службе городского МЧС.

5-tv.ru

Известно, что пожарным удалось быстро справиться с возгоранием, сейчас огонь полностью ликвидирован. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Что стало причиной пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что более 600 человек были эвакуированы из ТЦ на юго-западе Москвы из-за пожара.