Как похудеть без спорта — пять эффективных способов

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Василий Заика
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Диетологи рассказали, как сбросить несколько килограммов, при этом не увеличивая физические нагрузки.

Как похудеть без спорта — пять эффективных способов

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, N. Hochheimer / CHROMORANGE, imagebroker/Arco Images / Huette, imagebroker/Ulrich Niehoff

Диетологи назвали пять эффективных способов, которые помогут сбросить вес тем, кто не готов увеличивать физические нагрузки. Согласно результатам исследований, можно похудеть, если увеличить в рационе количество белковых продуктов в ущерб жирам и углеводам. При этом, как отмечают эксперты, суточную норму калорий необходимо обязательно сохранить.

Избавиться от лишних килограммов поможет также отказ от сладких напитков, сахар из которых мгновенно попадает в кровь и разносится по всему организму. Их лучше заменить на простую воду, считают диетологи.

Третий эффективный способ похудения — «периодическое голодание». Суть этого режима питания заключается в том, чтобы отказаться от потребления пищи в определенный промежуток времени. Например, с 8 до 16 употреблять суточную норму калорий, а оставшиеся 16 часов ничего не есть и не пить за исключением воды. Как пишет «Экономика сегодня», в процессе интервального голодания запускается процесс аутофагии, то есть новые клетки организма образуются путем переработки старых. Впервые действенность этого способа доказали в Японии.

В качестве четвертого способа похудения диетологи называют снижение стресса. Научно доказано, что депрессия провоцирует постоянный аппетит и негативно влияет на обмен веществ.

Кроме того, не менее важно обеспечить себе здоровый регулярный сон, который крайне необходим каждому организму.

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