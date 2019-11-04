Вблизи расположения российской военной базы под Ереваном возник пожар

Пожар на аэродроме «Эребуни» вблизи армянской столицы, где дислоцирована российская военная база, потушен. Возгорание произошло не в расположении авиабазы Южного военного округа Минобороны РФ, передает ТАСС.

В МЧС Армении сообщили, что днем загорелась крыша одного из ангаров. С огнем боролись десять расчетов пожарно-спасательной службы, и спустя час его удалось ликвидировать.

Российская авиабаза продолжает выполнять задачи в штатном режиме.

«Эребуни» является аэродромом совместного базирования Армении и России на основе межгосударственного соглашения от 1995 года. Он входит в состав 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На ее вооружении состоят истребители МиГ-29, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8.

В августе 2010 года Москва и Ереван продлили до 2044 года срок действия договора о размещении российской базы.

Ранее 5-tv.ru передавал, что на военном аэродроме под Саратовом произошел пожар, пострадали четыре человека.