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  4. Жители крупных городов России столкнулись с проблемами работы сети ВКонтакте

Жители крупных городов России столкнулись с проблемами работы сети ВКонтакте

, 17:40 73

Сбои и отключения в популярном интернет-ресурсе начались около 16.00.

Фото: vk.com

Пользователи социальной сети ВКонтакте одновременно в ряде крупных городов России пожаловались на серьезные сбои в работе популярного интернет-ресурса.

Сообщается, что первые сообщения по данным  сайта Downdetector начали поступать около 16.00 по московскому времени. Более половины пожаловались на проблемы с загрузкой сайта. Еще  треть на сложности с доставкой сообщений. 

Проблемы появились у пользователей Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара и других городов России.

В настоящее время проблема пока не устранена. Комментарии от пресс-службы сети тоже пока не поступали.

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Жители крупных городов России столкнулись с проблемами работы сети ВКонтакте

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