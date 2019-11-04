Жители крупных городов России столкнулись с проблемами работы сети ВКонтакте

Пользователи социальной сети ВКонтакте одновременно в ряде крупных городов России пожаловались на серьезные сбои в работе популярного интернет-ресурса.

Сообщается, что первые сообщения по данным сайта Downdetector начали поступать около 16.00 по московскому времени. Более половины пожаловались на проблемы с загрузкой сайта. Еще треть на сложности с доставкой сообщений.

Проблемы появились у пользователей Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара и других городов России.

В настоящее время проблема пока не устранена. Комментарии от пресс-службы сети тоже пока не поступали.