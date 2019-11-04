Рейс Рим — Санкт-Петербург авиакомпании Air Serbia экстренно вернулся в аэропорт вылета сразу же после взлета.
Точной информации о причинах пока не поступало. Предварительно, у самолета возникли технические проблемы.
Обстоятельства выясняются.
Сегодня, 19:02 Происшествия 12
По предварительной информации, у самолета возникли технические проблемы.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
Рейс Рим — Санкт-Петербург авиакомпании Air Serbia экстренно вернулся в аэропорт вылета сразу же после взлета.
Точной информации о причинах пока не поступало. Предварительно, у самолета возникли технические проблемы.
Обстоятельства выясняются.
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