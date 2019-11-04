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  4. Рейс Рим — Санкт-Петербург экстренно вернулся сразу после взлета

Рейс Рим — Санкт-Петербург экстренно вернулся сразу после взлета

, 19:02 12

По предварительной информации, у самолета возникли технические проблемы.

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Рейс Рим — Санкт-Петербург авиакомпании Air Serbia экстренно вернулся в аэропорт вылета сразу же после взлета.

Точной информации о причинах пока не поступало. Предварительно, у самолета возникли технические проблемы.

 

Обстоятельства выясняются.

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