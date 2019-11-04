Лучшие вина Крыма поразили гостей этногастрономического фестиваля «Ноябрьфест»

В Крыму курортный сезон не заканчивается даже в ноябре. Когда морем уже лучше любоваться с берега, для ценителей вкусной еды и элитных напитков здесь проводят эногастрономический праздник. Если говорить проще — туристов учат какое вино и с чем лучше сочетается.

Ведущие, главные роли отведены уникальным крымским винам. «Массандра», «Новый свет», «Инкерман» — легендарные предприятия предлагают попробовать лучшие образцы, причем, совершенно бесплатно. На дегустации огромные очереди.

Такие винные гастротуры сейчас в топе у российских путешественников. На календаре глубокая осень, а здесь десять тысяч эстетов. О любимом напитке говорят стихами.

«Не спеши! Тут почти ритуальный обряд. На мерцание вина полюбуйся, не пробуя. Всколыхни свой бокал и вдохни аромат. Всем хорошего настроения», — говорит турист Наталья Зеленая.

Главный винный Фестиваль полуострова проходит на территории завода «Массандра». Легендарное предприятие — родина и сердце крымского виноделия. Завод в этом году отмечает 125-летний юбилей. Ее продукцию знают во всем мире.

«Верность традиции, мы производим те марки, которые производили наши деды, наши прадеды. И, конечно, те, которые нам передал, завещал великий князь Лев Голицын, который основал это предприятие. Мы бережно сохраняем традиции. Мы работаем над новыми марками. Мы очень много экспериментируем», — рассказывает генеральный директор ГУП РК ПАО «Массандра» Янина Павленко.

«Мы всю „Массандру“ любим. Просто обожаем. „Мадера“, „Портвейн“ — шикарные вина. Но! Лучше „Портвейн“ заходит», — восторженно говорят туристы.

Вино здесь можно не только пить. Из него рисуют картины. Причем у каждого вида напитка свой неповторимый оттенок.

«Нам сегодня предоставил „Инкерман“ свои вина — „Каберне“, „Саперави“. Они дают чуть разные оттенки. Как правило, вино дает красноватый, бордовый, коричневатые цвета», — рассказывает художник Марина Павленко.

Этой осенью оказалось очень много поклонников летних сухих вин: плюс ко всему они прекрасно сочетаются с мясом, рыбой и черноморскими устрицами. Только одного Инкерманского на фестивале — 300 литров.

«Мы бесплатно открыли бутылок 408. Думаю, ничего не возвратилось на предприятие. Вы знаете, сегодня масса людей интересуется винами. пробуют, приходят. Мы даже, вы знаете, пожалели, что мало взяли на дегустацию своих вин. Людям очень нравится», — говорит генеральный директор ООО «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимчук.

Те, кто в мыслях уже на новогодних каникулах — предпочитают «новосветовское» шампанское. В Крыму напиток аристократов делают по старейшей французской технологии.

«У нас есть сортовые тона в нашем шампанском. Есть цветочные, некоторых есть ягодные, это — «Пино нуар», «Пино фран». Наше вино самобытное, отличается от всего производимого в других местах», — рассказывает генеральный директор АО «Завод шампанских вин «Новый Свет» Алексей Пугачев.

Если приготовление шампанского — классика в виноделии, то местные винные туры абсолютное ноу-хау. В аэропорту Симферополя, в ожидании самолета гостям предлагают виртуальное путешествие. Прогуляться с основателем российского виноделия князем Голицыным и воочию увидеть все этапы приготовления элитного напитка смогут даже те, кто пропустил винный праздник.