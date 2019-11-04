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  4. Пугачева носит на отдыхе облегающие велосипедки, а Галкин — ярко-желтый костюм

Пугачева носит на отдыхе облегающие велосипедки, а Галкин — ярко-желтый костюм

, 23:44 Фото 94

Поклонники предполагают, что звездная пара посетила Иерусалим.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @elizaveta_galkinaa

Поклонники звездной пары — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — пришли в восторг от появившегося в сети снимка, сделанного, предположительно возле входа в Храм гроба Господня в Иерусалиме.

На фото супруги выглядят счастливыми, но фанаты обратили внимание на их стиль одежды. На Примадонне надеты белые облегающие велосипедки и свободного кроя блуза. А вот знаменитый шоумен облачен исключительно в яркие цвета — желтый костюм и зеленый пиджак.

На снимке видно, что пока Пугачева и Галкин позируют для любительского фото, к ним приковано внимание других посетителей христианской святыни.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Остается неизвестным, когда было сделано фото, но комментарии пользователей сошлись к эпитетам «наши обожаемые и любимые».

Накануне 70-летняя Алла Пугачева выступила с грандиозным шоу в Минске, предварительно предупредив своих белорусских поклонников, что не намерена устраивать гастроли еще лет десять.

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