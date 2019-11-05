Посетители бани в Омске чуть не сварились заживо во время ЧП

В Омске посетители частной бани едва не сварились заживо — в сауне прорвало трубу с кипятком. Но администраторы даже не объявили эвакуацию. Люди пытались сами выбраться на улицу, но сделать это получилось только через окно: один запасной выход был заколочен, второй — заперт, а ключа у сотрудников не было.

Посетителям пришлось эвакуировать детей через окно, а заколоченную дверь выбивать ногами. Вызвать спасателей сотрудники комплекса догадались только тогда, когда все уже выбрались наружу.

Администрация сауны утверждает, что никто из клиентов не пострадал. А вот посетители в соцсетях пишут о серьезных ожогах.