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  4. Посетители бани в Омске чуть не сварились заживо во время ЧП

Посетители бани в Омске чуть не сварились заживо во время ЧП

, 10:24 Эфирная новость 1

Когда в помещении прорвало трубу, администрация даже не объявила эвакуацию. Детей гости сауны эвакуировали через окно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

В Омске посетители частной бани едва не сварились заживо — в сауне прорвало трубу с кипятком. Но администраторы даже не объявили эвакуацию. Люди пытались сами выбраться на улицу, но сделать это получилось только через окно: один запасной выход был заколочен, второй — заперт, а ключа у сотрудников не было.

Посетителям пришлось эвакуировать детей через окно, а заколоченную дверь выбивать ногами. Вызвать спасателей сотрудники комплекса догадались только тогда, когда все уже выбрались наружу.

Администрация сауны утверждает, что никто из клиентов не пострадал. А вот посетители в соцсетях пишут о серьезных ожогах.

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