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  4. Тотьмянина вышла на лед спустя две недели после тяжелой операции

Тотьмянина вышла на лед спустя две недели после тяжелой операции

, 10:12 383

Прославленная фигуристка станцевала на юбилейном шоу Игоря Крутого со слезами на глазах от боли.

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Татьяна Тотьмянина станцевала на льду спустя две недели после операции по удалению желчного пузыря, пишет Teleprogramma.pro. Двукратная чемпионка мира выступила в юбилейном шоу Игоря Крутого. Вместе с давним партнером Максимом Марининым фигуристка исполнила номер под песню в исполнении Юрия Башмета и Лары Фабиан.

После выступления в коридоре окружающие заметили, что на глазах у Татьяны блестят слезы. Спортсменка не успела оправиться после медицинского вмешательства. Как рассказала Тотьмянина, она не хотела упустить возможность выступить со звездами первой величины. Только это побудило ее надеть коньки так рано. Меж тем у нее до сих пор не зажили синяки, не сняты швы и «торчат нитки». О том, что она сможет кататься, фигуристка поняла лишь за три дня до события.

В ноябре ей предстоит еще несколько выступлений. Затем спортсменка планирует сконцентрироваться на здоровье и семье. По словам Тотьмяниной, она так устала от болячек, что ей хочется бросить фигурное катание. Впрочем, чемпионка не исключает, что спустя два месяца изменит свое решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Ягудин признался жене в любви во время ледового шоу в Петербурге.

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