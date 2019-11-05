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Британка прославилась в интернете неуемным аппетитом

, 19:52 Видео 44

22-летняя Чарна Роули за раз съедает на камеру больше пяти тысяч калорий и стремится удвоить этот результат.

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Фото, видео: YouTube / Charnation

Жительница Лондона Чарна Роули стала популярной и зарабатывает в сети благодаря обжорству, пишет Teleprogramma.pro. Девушка всегда уважала вкусную еду и не следила за весом. Около года назад она завела в интернете видео-блог, в котором уплетает различный фастфуд.

В каждом выпуске Роули съедает на камеру 5,5 тысячи калорий. За этим готовы наблюдать по меньшей мере 40 тысяч человек. Такое направление блогинга получило название Mukbang. Как оказалось, в мире довольно много людей, готовых платить, чтобы смотреть, как едят другие.

Когда блог стал прибыльным, Чарна оставила привычную работу и всерьез занялась поеданием пищи. Чтобы сдерживать ожирение, 22-летняя девушка трижды в неделю ходит в спортзал. Несмотря на возможные риски для здоровья и красоты она поставила себе цель удвоить нынешний результат — употреблять до десятки тысяч калорий за один присест.

Блогера не сдерживают даже многочисленные хейтеры. Роули называют ужасной и упрекают в чревоугодии. Все негативные комментарии она игнорирует и поддерживает уверенность в себе.

Ранее 5-tv.ru описал пять способов похудеть без физических нагрузок.

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