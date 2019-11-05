Дело антикваров: в Петербурге прошли громкие задержания среди таможенников

В Петербурге в рамках нового дела «антикваров» были задержаны высокопоставленные сотрудники Балтийской таможни, в том числе начальник Шкиперского таможенного поста. Это подразделение отвечает за главный пассажирский порт города, «Морской фасад».

Он принимает ежедневно по пять-шесть огромных круизных лайнеров. Через этот пост, как подозревает следствие, был налажен канал контрабанды В Россию.

Контрабандисты на мелочились. Антиквариат на пароме через Финляндию ввозили целыми грузовиками. Якобы, для себя. На таможне на ценный груз глаза закрывали. лишних вопросов не задавали. Более того, помогали в ускоренном порядке заполнить все необходимые документы. За вознаграждение, разумеется.

Картины, фарфор, предметы старины, мебель. Преступная группировка принимала любые заказы. Ведь через границу мошенники могли провезти все что угодно. Таможня давала добро. Казалось бы, идеальная схема проработала без сбоя, как минимум год.

Екатерина Иванова узнала детали.