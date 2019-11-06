  1. Пятый канал
  4. Ричард Гир станет отцом в третий раз

Ричард Гир станет отцом в третий раз

, 0:27 Фото 54

70-летний актер уже воспитывает двоих сыновей, но мечтает о дочке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Zuma\TASS

Оскароносный актер Ричард Гир, которому в августе исполнилось 70 лет, станет отцом в третий раз. Его 36-летняя супруга Алехандра Сильва, подарившая ему сына в феврале этого года, вновь находится в интересном положении.

Эту сокровенную информацию сообщили знакомые семьи, однако Ричард и Алехандра пока официальных заявлений на этот счет не делали.

Как пишет издание Hola, супруга актера на третьем месяце беременности, а он мечтает о дочке.

Как и у большинства голливудских красавчиков, биография Гира не исчерпывается лишь одним периодом брачных уз.

Так, в свое время он был женат на супермодели Синди Кроуфорд, а от семейного союза с актрисой Кэри Лоуэлл родился сын, которому сейчас уже 19 лет.

В 2018 году Гир женился на публицистке Алехандре Сильве, несмотря на 34-летнюю разницу в возрасте. Их романтические отношения завязались в 2014 году в Италии, куда главный герой фильма «Красотка» приехал в отпуск. Известно, что влюбленных объединяет тяга к познанию буддизма, и они часто посещают монастыри по всему свету.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о карьере и личной жизни Ричарда Гира.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

1:42
Ягудин предложил жене завести третьего ребенка ради льгот для многодетных
1:18
В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении священника, избившего жену
0:59
Афанасьев день: что можно и категорически нельзя делать 6 ноября
0:43
Стали известны подробности жестокого избиения голодного малыша на Камчатке
0:27
Ричард Гир станет отцом в третий раз
0:14
Роспотребнадзор проверяет столовую, где отравились десятки сотрудников «Ленты»

Сейчас читают

Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев