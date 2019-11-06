Ричард Гир станет отцом в третий раз

Оскароносный актер Ричард Гир, которому в августе исполнилось 70 лет, станет отцом в третий раз. Его 36-летняя супруга Алехандра Сильва, подарившая ему сына в феврале этого года, вновь находится в интересном положении.

Эту сокровенную информацию сообщили знакомые семьи, однако Ричард и Алехандра пока официальных заявлений на этот счет не делали.

Как пишет издание Hola, супруга актера на третьем месяце беременности, а он мечтает о дочке.

Как и у большинства голливудских красавчиков, биография Гира не исчерпывается лишь одним периодом брачных уз.

Так, в свое время он был женат на супермодели Синди Кроуфорд, а от семейного союза с актрисой Кэри Лоуэлл родился сын, которому сейчас уже 19 лет.

В 2018 году Гир женился на публицистке Алехандре Сильве, несмотря на 34-летнюю разницу в возрасте. Их романтические отношения завязались в 2014 году в Италии, куда главный герой фильма «Красотка» приехал в отпуск. Известно, что влюбленных объединяет тяга к познанию буддизма, и они часто посещают монастыри по всему свету.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о карьере и личной жизни Ричарда Гира.