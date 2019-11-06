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Афанасьев день: что можно и категорически нельзя делать 6 ноября

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Церковь в этот день отмечала еще один праздник: день чудотворной иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость».

Фото: www.globallookpress.com © Alfred Schauhuber

Православные верующие чтят 6 ноября память святителя Афанасия, патриарха Цареградского. Церковь в этот же день почитает чудотворную икону Богородицы «Всех Скорбящих Радость».

Святитель Афанасий I родился в Адрианополе — территория нынешней Турции. В миру он был известен по имени Алексий. Став христианином в родном городе, юноша покинул дом и ушел Фессалоники. Там он принял монашеский постриг, вскоре удалившись на Афон.

У братии Афанасий снискал уважение за стойкость веры и благодетельность. Чтобы избежать похвал, он ушел с Афона, отправившись в долгое паломничество. В 1289 году собор архиереев и клириков единодушно избрал святого на кафедру Вселенской Церкви. Патриарх многое сделал для укрепления церкви. Он скончался в возрасте ста лет.

Икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» стала известна в 1688 году. Тогда она чудесным образом исцелила родную сестру патриарха Иова, Евфимию, страдавшую неизлечимой болезнью.

Что можно и нельзя делать 6 ноября

На Руси с Афанасьева дня начинались зимние посиделки девушек. Их устраивали каждый вечер, за исключением суббот и дней перед большими праздниками. Вечерами девушки ткали и пряли при свете лучины.

Работая, они часто развлекали себя пением и страшными историями. Когда все задания были выполнены, в избу приходили деревенские парни, и начиналось веселье: игры, танцы, песни.

При этом крестьяне верили, что 6 ноября нельзя принимать угощения от неугодных представителей противоположного пола. Считалось, что в этот день человека легко приворожить. Кроме того, 6 ноября было необходимо соблюдать осторожность с хрупкими предметами. Люди верили, что случайно разбитая посуда или зеркало в этот день может привести к чьей-то смерти в течение года.

Праздники и знаменательные даты

6 ноября отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Он был учрежден ООН в ноябре 2001 года. Тем самым международная организация признала, что война причиняет серьезный ущерб экологии.

В Португалии 6 ноября отмечают день блаженного Нуно. Генерал сыграл решающую роль в прекращении смуты в конце XIV века и утверждении независимости Португалии от Кастилии.

Именины в этот день у Александра, Афанасия, Владимира, Дмитрия, Евгения, Емельяна, Ефрема, Илариона, Кирилла, Ксении, Максима, Марии, Михаила, Николая и Сергея.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 5 ноября не стоит одалживать денег. Также в этот день не рекомендовалось поручаться за неблизкого человека.

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