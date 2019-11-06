Убийца и вор сбежали из психбольницы в Чите

Два пациента сбежали в ночь на 6 ноября из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник.

«Один из сбежавших был осужден за совершение кражи, второй — за убийство», — пишет ТАСС.

В региональном отделении Министерства здравоохранения подтвердили, что два человека самовольно покинули клинику для душевнобольных. Ранее они были признаны недееспособными.

В управлении МВД по региону сообщили, что подняли полицейских по тревоге. В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия. Они намерены отыскать и вернуть сбежавших пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о побеге насильника из психбольницы в Новгородской области. Сбежавший был осужденный за сексуальное насилие над ребенком.