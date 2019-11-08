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  4. «Вечная девочка»: стилист объяснил секрет молодости Натальи Водяновой

«Вечная девочка»: стилист объяснил секрет молодости Натальи Водяновой

, 22:53 | Алиса Старжевская 573

Известная манекенщица выглядит как ровесница старших детей.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова прекрасно выглядит и сохраняет отличную форму. В комментарии сайту Teleprogramma.pro стилист Глеб Хан предположил, как же ей удается выглядеть ровесницей подростков.

«Она одевается абсолютно адекватно и сдержано. У нее получается выглядеть так, словно она подруга дочери. Такая вечная девочка», — заявил тренд-аналитик.

Один из секретов модели в том, что она тщательно следит за внешностью и редко пользуется макияжем вне съемок.

Наталья не только успешная модель, но и счастливая мама пятерых детей. От экс-возлюбленного Джастина Портмана Водянова воспитывает сыновей Лукаса и Виктора и дочь Неву. В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появилось еще двое мальчиков — Максим и Роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталью Водянову в красном платьице сравнили со школьницей.

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