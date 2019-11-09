Отца Мары Багдасарян лишили гражданства РФ «по почте»

Отца 26-летней гонщицы Мары Багдасарян лишили российского гражданства. Об этом девушка сообщила своей странице в Instagram. По ее словам, Эльмару Багдасаряну прислали письмо, в котором указывается, что его паспорт «считается выданным в нарушение установленного законом порядка». В телеграмме мужчине предложили оформить вид на жительство или обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ.

О том, в чем причины таких действий сотрудников Управления ФМС, Мара абсолютно не догадывается. По словам девушки, ее отец ранее был гражданином СССР, а после распада Советского Союза жил и трудился на территории России — в Ростове-на-Дону. Багдасарян возмущена тем, что ее родителя в один миг лишили всех прав.

«ФМС сегодня фактически наложила запрет на совершение юридических действий моим отцом, лишила его возможности использовать публичные средства защиты своих прав и свобод, в частности, ион даже не может обжаловать действия органов ФМС в суде», — написала Мара в Instagram.

К слову, сама Мара Багдасарян широко известна всей России, благодаря скандальным заездам на огромной скорости по улицам Москвы. Девушка неоднократно становилась героем сюжетов о нарушении ПДД, а также с определенной регулярностью ее останавливают столичные сотрудники ГИБДД за езду без прав. Их она была лишена решением суда пожизненно.

Отец гонщицы Эльмар Багдасарян — крупный бизнесмен и владелец оптовой компании, занимающейся продажей мяса и мясных изделий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мара Багдасарян устроила заезд на «Волге».