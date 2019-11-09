Последний этап разведения сил проходит в районе населенного пункта Петровское Старобешевского района в Донбассе в субботу, 9 ноября.

Долгожданный процесс начался с запуска ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики сигнальной ракеты белого цвета в воздух, что свидетельствовало об их готовности приступить к отводу своих сил. Спустя несколько минут то же самое сделали украинские силовики.

Затем ДНР отвела 14 человек из числа личного состава вооруженных сил из района Петровского. Представители мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдающие за процессом, письменно зафиксировали номера отведенных орудий.

По информации украинской стороны, отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных сил Украины, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия, пишет strana.ua.

Ожидается, что разведение сил в Петровском завершится 12 ноября. Как передает Интерфакс со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслана Якубова, Киев запросил трое суток на процесс разведения в Петровском, в то время как Донецк уложится в сутки.

После этого должно начаться разминирование и разбор фортификационных сооружений.

Сотрудники ОБСЕ уже подтвердили свою готовность присутствовать при этом.

Разведение вооруженных сил участников конфликта в Донбассе к настоящему моменту было произведено на двух участках — в районе Станицы Луганской и в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.

Этот поэтапный процесс является одним из условий проведения саммита лидеров нормандского формата (Россия, Украина, Франция и Германия). В предыдущий раз такая встреча прошла осенью 2016 года. Договоренность об отводе войсковых подразделений и техники была достигнута 1 октября контактной группой в Минске. Процесс несколько раз откладывался украинской стороной, хотя ДНР и ЛНР каждый раз подтверждали сигнальными ракетами свою готовность к операции по разведению.

Знаменитое изречение Марка Туллия Цицерона как никогда актуально для населения истерзанного более чем пятилетним вооруженным конфликтом юго-востока страны. До сих пор остается неизвестным, сколько человек погибло с обеих сторон. Обстрелы донбасских сел продолжаются, несмотря на перемирие, в регионе действуют фашистские батальоны разных мастей, киевские власти озабочены переделом своих должностей, чем конкретными делами по улучшению жизни населения.

Если процесс разведения сил в Петровском закончится благополучно, нет гарантий, что освобожденную территорию не займут радикалы, которые не остановятся ни перед чем, ради идеи о превосходстве своей нации.

В украинских соцсетях пользователи, которые хотели бы поскорее урегулировать конфликт, предлагают закрепить разведение сил в Донбассе приставлением там пограничников с обеих сторон.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о процессе разведения сил в Петровском.