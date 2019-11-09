Пахмутова за роялем провела репетицию концерта к своему 90-летию в Большом театре

Композитор Александра Пахмутова, которая 9 ноября, отмечает 90-летний юбилей лично провела репетицию в Большом театре в Москве.

Легендарный автор музыки к популярнейшим советским и российским песням, ставших настоящими хитами нескольких поколений, активно готовится к грандиозному мероприятию. В частности, она написала партитуры для всего оркестра.

Юбилейный концерт, который продлится три часа, состоится завтра 10 ноября. Зрители услышат самые лучшие композиции Александры Пахмутовой. Всего в ее репертуаре более 400 песен.