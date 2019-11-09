В Москве скончался Павел «Фейсконтроль» Пичугин

Павел Пичугин, более известный как Паша «Фейсконтроль» скончался в Москве в возрасте 38 лет. Согласно сведениям 5-tv.ru, он ушел из жизни в результате сердечного приступа. К слову, мужчина сам вызвал себе скорую после судорожного приступа. Три бригады проводили реанимационные действия. Однако спасти его не удалось.

Павел Пичугин в 2000-е годы был культовым столичным фейсконтрольщиком. О том, каким он был придирчивым ходят легенды. Например, однажды он не пропустил представителей марки Dolce & Gabbana на их же вечеринку. На вечеринку российского финала международного конкурса моделей Supermodel of the World с его руки не смог попасть хозяин «Суриковъ Холла», где через несколько дней и должен был проходить финал мероприятия. Также известно, что однажды Павел Пичугин не пропустил в клуб брата принца Чарльза.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в фитнес-клубе Москвы умер топ-менеджер крупной компании.