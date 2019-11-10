Пьяные дебоши и потасовки: Как пристрастие к алкоголю повлияло на жизнь Ефремова

Советский и российский актер Михаил Ефремов не раз оказывался в центре скандалов из-за привычки выпить лишнего. Например, перебрав со спиртным после фестиваля «Кинотавр» в 2016 году, он начал агрессивно вести себя в отеле, и посетителям гостиницы пришлось вызвать полицию, пишет Starhit.

По слухам, в состоянии алкогольного опьянения Ефремов ввязался в потасовку на концерте и устроил в ресторане погром. А однажды, находясь подшофе, артист неудачно пошутил над Никитой Михалковым, после чего повздорил с режиссером.

Громким скандалом обернулось прошлогоднее выступление артиста в Самаре. По словам зрителей, Михаил Ефремов вышел на сцену пьяным, а на возглас из зала: «Не слышно!» - ответил в грубой форме. Сам звезда впоследствии признался, что до спектакля выпил кружку пива.

По данным Starhit, после смерти матери Ефремов стал выпивать еще чаще, и как результат – стал участником очередной передряги. В августе артист устроил дебош в центре Москвы, поспорив с сотрудниками полиции.

Впрочем, несмотря на массу конфликтов, случившихся с артистом в состоянии алкогольного опьянения, он уверяет, что никакой зависимости у него нет.

«Я не алкоголик, я — жизнерадостный пьяница. Мне такое определение нравится больше. Выпиваю, но не сильно», - шутит актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов получил тортом в лицо.