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  4. Последних белух из «китовой тюрьмы» выпустили в бухте Успения в Приморье

Последних белух из «китовой тюрьмы» выпустили в бухте Успения в Приморье

, 13:38 | Карина Бернтгольц Видео 20

На волю выпустили последнюю группу незаконно отловленных животных.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Завершилась операция по освобождению белух из «китовой тюрьмы» в бухте Успения Приморском крае. На волю выпустили последнюю группу ранее незаконно отловленных животных. В Японское море вышла 31 особь. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых видно, как один из китов ныряет в воду и отправляется в свободное плавание.

Операция по возращению белух в естественную среду обитания длится уже около полугода. Животных небольшими группами выпускали на свободу сначала в Охотском море — там же, где вылавливали. Потом млекопитающих перевезли к Амуру, перегружали на баржу и по реке доставляли в район Шантарских островов. Последние группы китов отправлялись в свободное плавание в Японском море.

За судьбой белух следили неравнодушные люди со всего мира. Операции по спасению животных содействовали Природоохрана, Росрыболовство и лично президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предпоследнюю группу белух — 19 особей — выпустили в Японское море.

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