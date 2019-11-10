Последних белух из «китовой тюрьмы» выпустили в бухте Успения в Приморье

Завершилась операция по освобождению белух из «китовой тюрьмы» в бухте Успения Приморском крае. На волю выпустили последнюю группу ранее незаконно отловленных животных. В Японское море вышла 31 особь. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых видно, как один из китов ныряет в воду и отправляется в свободное плавание.

Операция по возращению белух в естественную среду обитания длится уже около полугода. Животных небольшими группами выпускали на свободу сначала в Охотском море — там же, где вылавливали. Потом млекопитающих перевезли к Амуру, перегружали на баржу и по реке доставляли в район Шантарских островов. Последние группы китов отправлялись в свободное плавание в Японском море.

За судьбой белух следили неравнодушные люди со всего мира. Операции по спасению животных содействовали Природоохрана, Росрыболовство и лично президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предпоследнюю группу белух — 19 особей — выпустили в Японское море.