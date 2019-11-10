«Визовая война»: США не пустили «Спартак» на турнир Florida Cup

Власти США не выдали визы игрокам московского футбольного клуба «Спартак», которые планировали участвовать в предсезонном турнире Florida Cup. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца команды Леонида Федуна.

Федун рассказал, что американское посольство не выдало визы российским футболистам. Организаторы турнира направили в адрес «Спартака» письма, в которых выразили свою поддержку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве возмущены решением американских властей.

«США развязали настоящую визовую войну против россиян. Визы — еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», — сказала дипломат 5-tv.ru.

Турнир Florida Cup должен пройти с 15 по 18 января 2020 года. Соперниками «Спартака» должны были стать футболисты из бразильских клубов «Коринтианс» и «Палмейрас». Также россиянам предстоял матч с командой «Атлетико Насьональ» из Колумбии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Спартак» всухую разгромил «Локомотив» в рамках 14-го тура РПЛ.