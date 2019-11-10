  1. Пятый канал
  4. «Визовая война»: США не пустили «Спартак» на турнир Florida Cup

«Визовая война»: США не пустили «Спартак» на турнир Florida Cup

, 15:08 | Игорь Рязов Видео 53

В МИД РФ решение американских властей назвали частью «настоящей визовой войны против россиян».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, MFA Russia, ТАСС / Сергей Фадеичев

Власти США не выдали визы игрокам московского футбольного клуба «Спартак», которые планировали участвовать в предсезонном турнире Florida Cup. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца команды Леонида Федуна.

Федун рассказал, что американское посольство не выдало визы российским футболистам. Организаторы турнира направили в адрес «Спартака» письма, в которых выразили свою поддержку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве возмущены решением американских властей.

«США развязали настоящую визовую войну против россиян. Визы — еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», — сказала дипломат 5-tv.ru.

Турнир Florida Cup должен пройти с 15 по 18 января 2020 года. Соперниками «Спартака» должны были стать футболисты из бразильских клубов «Коринтианс» и «Палмейрас». Также россиянам предстоял матч с командой «Атлетико Насьональ» из Колумбии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Спартак» всухую разгромил «Локомотив» в рамках 14-го тура РПЛ.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!

Последние новости

15:39
Расчленивший девушку профессор СПбГУ выписан и доставлен на допрос в СК
15:31
Руферы с дымовыми шашками поздравили полицейских Петербурга с праздником — видео
15:20
«Изверг и тиран!»: Сын Валерии о своем отце Александре Шульгине
15:08
«Визовая война»: США не пустили «Спартак» на турнир Florida Cup
14:53
Звезда «Дома-2» развелась с мужем через четыре месяца после свадьбы
14:39
Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть

Сейчас читают

Фанаты переживают за отношения Рудковской и Плющенко
Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев