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Видео: двое детей погибли, провалившись под лед в Казахстане

, 17:30 | Игорь Рязов Видео 98

Троих мальчиков вытащили из воды полицейские. Выжил только один из них.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, YouTube / Гульжамал Тюлендина

Двое мальчиков скончались после того, как провалились под лед в Казахстане. 5-tv.ru публикует видео, на котором запечатлена попытка спасения детей.

Инцидент произошел в городе Житикара Костанайской области Казахстана. В пятом часу вечера по местному времени трое детей игрались на искусственном водоеме. Лед был неокрепшим и треснул; дети упали в воду глубиной два метра.

Из воды ребят извлекли полицейские. Они передали троих пострадавших бригаде скорой помощи. В больнице констатировали смерть двоих из них. Одному мальчику было пять, а второму шесть лет. Предварительная причина смерти — переохлаждение, пишет ТАСС.

Выживший ребенок был старше — ему восемь лет. Сейчас он находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести. Также в больницу с переохлаждением попал 65-летний очевидец.

Ранее 5-tv.ru сообщал о провалившихся под лед троих жителях пригорода Санкт-Петербурга. Тело одного из них доставали водолазы.

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