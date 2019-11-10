Видео: двое детей погибли, провалившись под лед в Казахстане

Двое мальчиков скончались после того, как провалились под лед в Казахстане. 5-tv.ru публикует видео, на котором запечатлена попытка спасения детей.

Инцидент произошел в городе Житикара Костанайской области Казахстана. В пятом часу вечера по местному времени трое детей игрались на искусственном водоеме. Лед был неокрепшим и треснул; дети упали в воду глубиной два метра.

Из воды ребят извлекли полицейские. Они передали троих пострадавших бригаде скорой помощи. В больнице констатировали смерть двоих из них. Одному мальчику было пять, а второму шесть лет. Предварительная причина смерти — переохлаждение, пишет ТАСС.

Выживший ребенок был старше — ему восемь лет. Сейчас он находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести. Также в больницу с переохлаждением попал 65-летний очевидец.

Ранее 5-tv.ru сообщал о провалившихся под лед троих жителях пригорода Санкт-Петербурга. Тело одного из них доставали водолазы.