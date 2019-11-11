«Россети» подвели итоги проекта цифровой модернизации ГДП в Ижевске

Количество неполадок в электросетях Ижевска снизилось вдвое. Резко сократились и сроки ремонта, а часть процедур теперь и вовсе проходит без вмешательства человека. Все это стало возможным благодаря цифровому диспетчерскому пункту города.

Пилотный проект запустили в середине сентября, и вот теперь компания «Россети» подвела первые итоги его работы вместе с властями Удмуртии и членами думского комитета по энергетике.

«При строительстве центра управления сетями уже мы увидели, как отметил Павел Николаевич, за неполный год на 20% снижение затрат, а технологически — это скорость увеличения реакции на технологические нарушения в десять раз. Быстрое управление, наблюдаемость сетей, понимание, выявление аварийных участков, выведение их в ремонт и запитывание по резервным схемам, конечно же, это влечет своим следствием увеличение надежности для всех потребителей. В первую очередь, для населения, и так же для промышленных потребителей, потребителей бюджетной сферы», — отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

После успеха в Удмуртии такие же диспетчерские пункты создадут и в других регионах России в рамках программы «Цифровая трансформация-2030». В ближайших планах — семь центров, а в будущем они появятся в каждом городе с населением более ста тысяч человек. «Россети» уже подготовили все необходимые законопроекты, а в комитете Госдумы по энергетике их поддержали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Россети» намерены в несколько раз увеличить плату для потребителей с мощностью подключения к электросетям до 15 киловатт.