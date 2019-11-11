  1. Пятый канал
  4. «Россети» подвели итоги проекта цифровой модернизации ГДП в Ижевске

«Россети» подвели итоги проекта цифровой модернизации ГДП в Ижевске

, 10:26 Эфирная новость 40

По словам генерального директора компании, скорость реакции на технологические нарушения уже увеличилась в десять раз.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Количество неполадок в электросетях Ижевска снизилось вдвое. Резко сократились и сроки ремонта, а часть процедур теперь и вовсе проходит без вмешательства человека. Все это стало возможным благодаря цифровому диспетчерскому пункту города.

Пилотный проект запустили в середине сентября, и вот теперь компания «Россети» подвела первые итоги его работы вместе с властями Удмуртии и членами думского комитета по энергетике.

«При строительстве центра управления сетями уже мы увидели, как отметил Павел Николаевич, за неполный год на 20% снижение затрат, а технологически — это скорость увеличения реакции на технологические нарушения в десять раз. Быстрое управление, наблюдаемость сетей, понимание, выявление аварийных участков, выведение их в ремонт и запитывание по резервным схемам, конечно же, это влечет своим следствием увеличение надежности для всех потребителей. В первую очередь, для населения, и так же для промышленных потребителей, потребителей бюджетной сферы», — отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

После успеха в Удмуртии такие же диспетчерские пункты создадут и в других регионах России в рамках программы «Цифровая трансформация-2030». В ближайших планах — семь центров, а в будущем они появятся в каждом городе с населением более ста тысяч человек. «Россети» уже подготовили все необходимые законопроекты, а в комитете Госдумы по энергетике их поддержали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Россети» намерены в несколько раз увеличить плату для потребителей с мощностью подключения к электросетям до 15 киловатт.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

11:19
Житель Подмосковья зарезал собутыльника и выбросил его тело в канализацию
11:09
Самолет, направлявшийся в Испанию, вернулся в «Шереметьево» из-за отказа гидросистемы
11:02
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой профессором аспирантки рассказали о дальнейших действиях
10:50
«Копия папы!»: Жена Александра Овечкина показала подписчикам подросшего сына
10:42
«Почта России» сократит время доставки посылок
10:31
Женщина и ребенок погибли после падения из окна «девятиэтажки» в Москве

Сейчас читают

Отец Жанны Фриске заявил, что скандальный долг погасил «известный артист»
Прервавшему молчание Разину ответили близкие Заворотнюк
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев