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  4. Путин потребовал от кабинета министров срочно сделать прививки от гриппа

Путин потребовал от кабинета министров срочно сделать прививки от гриппа

, 13:36 | Василий Заика Видео 51

По мнению президента России, отказ от прохождения вакцинации можно приравнять к «самострелу».

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства потребовал от них в срочном порядке пройти процедуру вакцинации от гриппа. Глава российского государства поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой организовать процесс, а отказ от прививок и возникшее вследствие этого заболевание приравнять к «самострелу».

Министр здравоохранения во время своего доклада представила отчет о ходе профилактических мероприятий по гриппу, отметив при этом, что особым приоритетом пользуются представители «групп риска», в частности медработники, учителя и работники коммунальной сферы.

«А члены правительства входят в группу риска? <…> Поскольку мы работаем с людьми, и причем достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска», — отметил Владимир Путин.

Российский лидер тут же осведомился у сотрудников администрации президента и членов Кабмина о сделанных ими прививках. В результате выяснилось, что прошли вакцинацию всего лишь три человека.

«Три человека. Четыре — я тоже сделал. Значит, гриппом заболел — самострел. Можно предотвратить? Не предотвратил. Ну, а как?» — сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что в течение последних 13 лет количество жителей страны, переболевших гриппом, сократилось более чем в 13 раз. Владимир Путин добавил, что несмотря на относительно теплую погоду, сезонная заболеваемость по стране в целом набирает обороты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин примерил легендарную студотрядовскую куртку. Президент России поздравил студентов с днем рождения организации.

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