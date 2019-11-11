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В МИД России прокомментировали переворот в Боливии

, 15:33 | Василий Заика Видео 52

В российском дипведомстве призвали политические силы страны выйти из сложившегося кризиса конституционным путем.

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Фото, видео: REUTERS / Carlos Garcia Rawlins, Carlos Garcia, Luisa Gonzalez, Marco Bello

В Министерстве иностранных дел РФ призвали политические силы Боливии выйти из сложившегося кризиса конституционным путем. Так российское дипведомство отреагировало на произошедший в стране государственный переворот, в результате которого был свергнут режим президента Эво Моралеса.

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — отмечается в заявлении МИД РФ.

Президент Боливии Эво Моралес, который находился на высшем государственном посту с конца 2005 года, подал в отставку. О своем решении Моралес сначала объявил по радио, а позже записал видеообращение. Он заявил, что не покинет страну и призвал провести новые президентские выборы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Боливии Эво Моралес покинул пост и спешно уехал из столицы.

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