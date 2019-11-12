Мексика приютила экс-президента Боливии Эво Моралеса

Мексика предоставила политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу.

Ему пришлось уйти в отставку из-за массовых беспорядков в стране. Заявил, что хочет избежать кровопролития. В российском МИД назвали происходящее срежиссированным госпереворотом. Уж слишком хорошо и давно отработана технология…

Беспорядки вспыхнули как по команде — сразу после публикации отчета наблюдателей Организации американских государств о нарушениях, которые якобы были допущены на прошедших президентских и парламентских выборах.

«Правые, в данном случае, активно поддержаны Соединенными Штатами. В Венесуэле они пытались пробраться к власти, не получилось. В Боливии получилось. Конечно, с использованием технологий, возможностей того же центра», — уверен политолог Дмитрий Солонников.

Вслед за Моралесом с постов ушла практически вся верхушка власти. Осталась лишь второй вице-спикер сената Жанин Аньес. Известная своей лояльностью к США, именно она будет временно руководить страной. Скорее всего, при поддержке Штатов. Там уже заявили о «нацеленности на работу по сохранению демократии и порядка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах ухода Эво Моралеса с поста президента после 14 лет власти.