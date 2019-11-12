  1. Пятый канал
  4. Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

, 11:00 | Валентин Черников 128

Андрей Данилко перенес блокаду сердца. Об этом сообщили украинские СМИ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; ТАСС / Прокофьев Вячеслав; www.globallookpress.com / Said Gadzhiev

Андрею Данилко, больше известному как Верка Сердючка, стало плохо с сердцем, сообщил украинский онлайн-журнал Clutch. Артист с трудом закончил выступление для новогоднего телешоу «Привіт, 20-ті!».

Как уточняет издание, самочувствие 46-летнего актера ухудшилось за час до начала съемок. На сцене артист был бледным и еле говорил. После каждого номера менял мокрый от пота костюм.

Когда эпизоды с Сердючкой отсняли, Данилко закрылся в гримерке на несколько часов. По словам его представителя, артист перенес блокаду сердца — нарушение проведения электрического импульса из предсердий в желудочки. При этой патологии резко сокращается сердечный ритм.

Чтобы восстановить состояние шоумена, медики вкололи ему ряд препаратов.

В прессе не первый раз появляется сообщение о слабом здоровье актера. На этой почве в феврале 2019-го Андрей Данилко отказался от участия в «Песне года». До этого он на несколько недель попал в киевскую больницу после потери сознания из-за резкой боли в спине.

Ранее 5-tv.ru писал, что от сердечного приступа скончался самый известный в стране клубный промоутер и фейсконтрольщик Павел Пичугин.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

11:56
Работу над проектом о Женщине-Халке доверят сценаристке «Рика и Морти»
11:44
Доцента Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, проверят на причастность к другим преступлениям
11:35
Жителям Дальнего Востока предложили вернуть прежний пенсионный возраст
11:22
Курсант тюменского военного училища скончался от менингита
11:11
Члены группировки «Хизб ут-Тахрир»* получили от 7 до 19 лет колонии строгого режима
11:00
Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

Сейчас читают

«Он нас двоих убил!»: Родители доцента, обвиняемого в расправе над студенткой СПбГУ, о сыне
«Его не надо в тюрьму. Он умрет»: Родители доцента СПбГУ Соколова о сыне
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев