Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

Андрею Данилко, больше известному как Верка Сердючка, стало плохо с сердцем, сообщил украинский онлайн-журнал Clutch. Артист с трудом закончил выступление для новогоднего телешоу «Привіт, 20-ті!».

Как уточняет издание, самочувствие 46-летнего актера ухудшилось за час до начала съемок. На сцене артист был бледным и еле говорил. После каждого номера менял мокрый от пота костюм.

Когда эпизоды с Сердючкой отсняли, Данилко закрылся в гримерке на несколько часов. По словам его представителя, артист перенес блокаду сердца — нарушение проведения электрического импульса из предсердий в желудочки. При этой патологии резко сокращается сердечный ритм.

Чтобы восстановить состояние шоумена, медики вкололи ему ряд препаратов.

В прессе не первый раз появляется сообщение о слабом здоровье актера. На этой почве в феврале 2019-го Андрей Данилко отказался от участия в «Песне года». До этого он на несколько недель попал в киевскую больницу после потери сознания из-за резкой боли в спине.

Ранее 5-tv.ru писал, что от сердечного приступа скончался самый известный в стране клубный промоутер и фейсконтрольщик Павел Пичугин.